Federica Panicucci, classe ed eleganza senza tempo: e quello spacco… – FOTO (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La bellezza e il sorriso della conduttrice illuminano il set, incantevole. Federica Panicucci è una celebre conduttrice televisiva e radiofonica. Esordisce nella trasmissione di Rai 2, Portobello, diventando in breve… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La bellezza e il sorriso della conduttrice illuminano il set, incantevole.è una celebre conduttrice televisiva e radiofonica. Esordisce nella trasmissione di Rai 2, Portobello, diventando in breve… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

xtropicoxx : @ciaocomodino da quello che so federica panicucci ha accettato la pupa e il secchione… - adorobytts : #Canale5: novità per il 2022 di #FedericaPanicucci, #MariaDeFilippi e #BarbaradUrso - ecco i nuovi progetti - sfanculin : RT @MauryKostanzo: DATI VERI!!! Portate i sali agli hater di Francesco (e Federica)... #mattino5 (18,3% + 18%) vola ancora quasi 3 punti so… - MauryKostanzo : DATI VERI!!! Portate i sali agli hater di Francesco (e Federica)... #mattino5 (18,3% + 18%) vola ancora quasi 3 pun… - ilCogito : Sbaglio o questa cosa c'era una decina di anni fa in un programma di Federica Panicucci?#ceraunavoltalamore -