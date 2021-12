Fdi: amministrazione cambia ma disinteresse per Municipi è lo stesso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – “Nonostante il cambio ai vertici dell’amministrazione, rimane identico il disinteresse da parte di Roma Capitale per i Municipi”. Lo dichiara Sara Adriani, consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio X. “Da parte di Roma Capitale c’è stato un vero e proprio diktat per l’approvazione del Bilancio del Municipio X entro il 24 dicembre. L’imposizione di tempi così stretti non ha consentito né all’opposizione né alla maggioranza una valutazione della documentazione; valutazione che, invece, sarebbe stata possibile se la discussione fosse stata rinviata a subito dopo Natale, e fosse stato consentito un confronto reale tra maggioranza e opposizione al fine di poter analizzare gli atti del Bilancio in modo approfondito e completo- conclude Adriani- Continua Mamma Roma a imporre esclusivamente doveri e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – “Nonostante il cambio ai vertici dell’, rimane identico ilda parte di Roma Capitale per i”. Lo dichiara Sara Adriani, consigliere di Fratelli d’Italia ino X. “Da parte di Roma Capitale c’è stato un vero e proprio diktat per l’approvazione del Bilancio delo X entro il 24 dicembre. L’imposizione di tempi così stretti non ha consentito né all’opposizione né alla maggioranza una valutazione della documentazione; valutazione che, invece, sarebbe stata possibile se la discussione fosse stata rinviata a subito dopo Natale, e fosse stato consentito un confronto reale tra maggioranza e opposizione al fine di poter analizzare gli atti del Bilancio in modo approfondito e completo- conclude Adriani- Continua Mamma Roma a imporre esclusivamente doveri e ...

