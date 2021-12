Falsi rimborsi a suo nome: dipendente pubblico sottrae 80mila euro dalle casse di due scuole (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GdF di Padova: Falsi rimborsi a suo nome: dipendente pubblico sottrae 80 mila euro dalle casse di due scuole I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, diretti dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno notificato questa settimana l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di una ex dipendente di un Istituto scolastico della bassa Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GdF di Padova:a suo80 miladi dueI Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, diretti dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno notificato questa settimana l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di una exdi un Istituto scolastico della bassa

Advertising

sud_delmondo : RT @TonioRussolillo: Strano destino quello della colonia, dove la post-verità o post-truth cosi definita dall’Oxford dictionary come le men… - leonessa1864 : RT @CeschiaMarcello: @baffi_francesco - ABosurgi : RT @TonioRussolillo: Strano destino quello della colonia, dove la post-verità o post-truth cosi definita dall’Oxford dictionary come le men… - CarriaggioM : RT @TonioRussolillo: Strano destino quello della colonia, dove la post-verità o post-truth cosi definita dall’Oxford dictionary come le men… - Antonio63499455 : RT @TonioRussolillo: Strano destino quello della colonia, dove la post-verità o post-truth cosi definita dall’Oxford dictionary come le men… -