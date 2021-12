Advertising

Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - SkySportF1 : Mick Schumacher sarà il pilota di riserva della Ferrari: l'annuncio di Binotto #SkyMotori #F1 #Formula1 - Eurosport_IT : Un nuovo Schumacher in Ferrari ?? Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale… - CalcioFinanza : F1: Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà pilota riserva della Ferrari nella prossima stagione… - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT F1, Schumacher jr sarà pilota riserva Ferrari nella prossima stagione: Il tedesco Mick Schumach… -

... che speriamo di riportare in F.1 nel 2023, resterà il nostro pilota di riserva esostituito da Mick, cresciuto molto alla Haas, quando dovrà correre in Formula E'. Per Binotto, ...Mattia Binotto ha confermato la fiducia ad Antonio Giovinazzi che nel 2022pilota di riserva ... Farà una staffetta con Mickche, in caso di necessità, indosserebbe i colori del ...