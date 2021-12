F1, Max Verstappen campione del mondo: ecco il dettaglio che nessuno ha notato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pilota della Red Bull Racing, Max Verstappen, ha colto il suo primo successo in carriera. L’olandese ha battuto al fotofinish Lewis Hamilton. Max Verstappen (Getty Images)Domenica 12 dicembre 2021 Max Verstappen si è laureato campione del mondo sotto le stelle di Abu Dhabi. Il pilota della Red Bull Racing è riuscito, con un colpo di coda, ad avere la meglio su Lewis Hamilton. Quest’ultimo è uscito sconfitto da un testa a testa lungo 22 Gran Premi. La fortuna ha voluto che il pilota olandese avesse un’ultima chance nella tornata finale della gara negli Emirati Arabi. Quando tutto sembrava scritto a favore di Lewis Hamilton, il caso ha voluto regalare un finale thrilling al campionato del mondo di Formula 1. Nicholas Latifi, pilota della Williams motorizzata ... Leggi su chenews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pilota della Red Bull Racing, Max, ha colto il suo primo successo in carriera. L’olandese ha battuto al fotofinish Lewis Hamilton. Max(Getty Images)Domenica 12 dicembre 2021 Maxsi è laureatodelsotto le stelle di Abu Dhabi. Il pilota della Red Bull Racing è riuscito, con un colpo di coda, ad avere la meglio su Lewis Hamilton. Quest’ultimo è uscito sconfitto da un testa a testa lungo 22 Gran Premi. La fortuna ha voluto che il pilota olandese avesse un’ultima chance nella tornata finale della gara negli Emirati Arabi. Quando tutto sembrava scritto a favore di Lewis Hamilton, il caso ha voluto regalare un finale thrilling al campionato deldi Formula 1. Nicholas Latifi, pilota della Williams motorizzata ...

Advertising

sportface2016 : +++#F1, la #Mercedes non farà appello: Max #Verstappen è ufficialmente campione del Mondo+++ #AbuDabhiGP - Ticinonline : Verstappen “sfotte”: «Hamilton è Sir? Io sono campione del mondo» #maxverstappen #lewishamilton #formula1… - Dev12429252 : RT @markboots: Haha! ?? Max Max Max Tsu Per Max Max Tsu Per Tsu Per Max ... ?? #verstappen #supermax #f1 #wtf1 - automotorinews : ??? Tripudio ad Abu Dhabi per la #RedBull e sogno realizzato per Max #Verstappen ?? Vi sareste mai immaginati un fi… - infoitsport : Dove abita Max Verstappen? Il luogo è un sogno per tutti -