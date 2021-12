F1, Lewis Hamilton non si ritira! Il pilota inglese sarà regolarmente al via del Mondiale 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Come si suol dire “la notte porta consiglio” per Lewis Hamilton. Sostituite “notte” con “dieci giorni di riflessioni” e “consiglio” con “voglia di proseguire” ed il gioco è fatto. Questo è il riassunto delle ultime giornate per quanto riguarda il sette volte campione del mondo della F1. Dopo tante voci, illazioni e dubbi, il “Re Nero” ha deciso di non mollare la presa e, di conseguenza, lo vedremo nuovamente al volante della sua Mercedes al via della stagione 2022. Ad onore del vero, il pilota inglese non aveva mai detto pubblicamente di avere dubbi o di meditare l’idea del ritiro, piuttosto era stato il suo team principal Toto Wolff ad alimentare una ridda di voci, sottolineando come la delusione del titolo svanito all’ultimo giro di Abu Dhabi fosse ancora da smaltire da team e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Come si suol dire “la notte porta consiglio” per. Sostituite “notte” con “dieci giorni di riflessioni” e “consiglio” con “voglia di proseguire” ed il gioco è fatto. Questo è il riassunto delle ultime giornate per quanto riguarda il sette volte campione del mondo della F1. Dopo tante voci, illazioni e dubbi, il “Re Nero” ha deciso di non mollare la presa e, di conseguenza, lo vedremo nuovamente al volante della sua Mercedes al via della stagione. Ad onore del vero, ilnon aveva mai detto pubblicamente di avere dubbi o di meditare l’idea del ritiro, piuttosto era stato il suo team principal Toto Wolff ad alimentare una ridda di voci, sottolineando come la delusione del titolo svanito all’ultimo giro di Abu Dhabi fosse ancora da smaltire da team e ...

