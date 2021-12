F1 | Binotto | “Serve fare passi avanti | inaccettabile un’altra stagione come 2021”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Non siamo stati competitivi, non abbiamo vinto un GP, ma siamo il team che è migliorato di più nonostante le limitazioni agli sviluppi imposte dal regolamento. Darei sette alla nostrae otto ai piloti, che si sono spinti e aiutati a vicenda, obbedendo agli ordini di squadra senza polemiche“. Con queste parole Mattia, team principal della Ferrari, riassume ladella Rossa in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. “Leclerc è cresciuto ancora e Sainz è finito per 20 volte su 22 nei top ten. Con loro pensiamo di costruire il futuro – spiega-, mentre Antonio Giovinazzi, che speriamo di riportare in F.1 nel 2023, resterà il nostro pilota di riserva e sarà sostituito da Mick Schumacher, cresciuto molto alla Haas, quando dovrà correre in Formula E“. Red Bull e Mercedes ...

: "Mai un vero sviluppo sulla SF21, focus sempre sul 2022" Max campione a Jeddah se... L'... Ai campioni in caricacomunque una giornata no della Red Bull, dovendo guadagnare ben 40 punti a ...... come confermato anche da Mattiae dagli stessi piloti, apparsi delusi a fine gara dal ... Ma per pensare di poter competere al vertice la prossima stagioneun ulteriore step in questo ...Il tedesco della Haas e il pilota pugliese, passato in Formula E, saranno gli eventuali sostituti di Leclerc e Sainz ...Per il direttore sportivo di Maranello la stagione della Rossa è stata da 7 e quella di Leclerc e Sainz addirittura da 8. I progetti per il futuro e la discontinuità che serve nella prossima stagione ...