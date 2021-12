Evelina Christillin | UEFA | “La Coppa d’Africa si giocherà | decisione spetta alla CAF”

Advertising

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA ULTIM'ORA ARRIVA LA DECISIONE SULLA COPPA D'AFRICA, ECCO COSA FARANNO. A BREVE L'ANUNCIO UFFICIALE >>>>… - sportface2016 : Evelina #Christillin conferma: 'La #CoppadAfrica si giocherà regolarmente, lo hanno già detto' - MarcoGiordano6 : Evelina Christillin (membro UEFA del board FIFA) @radiopuntonuovo: 'Sono le 14:33 del 22 dicembre, non abbiamo avut… - MazzaliVanna : RT @Radio1Rai: #OnAir #Forrest con @mariannaaprile e @bravimabasta Oggi, #21dicembre, con @agnese_pini, Alessandra Ghisleri, @alex_orlowsk… - agnese_pini : RT @Radio1Rai: #OnAir #Forrest con @mariannaaprile e @bravimabasta Oggi, #21dicembre, con @agnese_pini, Alessandra Ghisleri, @alex_orlowsk… -

Ultime Notizie dalla rete : Evelina Christillin

AreaNapoli.it

, membro Uefa all'interno della Fifa, ha parlato a Radio Punto Nuovo della situazione legata alla Coppa d'Africa 2022 che sembra ancora in bilico e non confermata: 'Se non ci ...Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuta, delegata UEFA in FIFA: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieA Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuta Evelina Christillin, delegata UEFA in FIFA ...Evelina Christillin, delegata della Uefa in Fifa, è intervenuta in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha annunciato cosa succederà con la Coppa d’Africa. Ecco quanto dichiarato: “La Federazione ...