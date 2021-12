Eutanasia e cannabis, «il governo non si costituirà contro i referendum» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Il governo non si costituirà contro l’ammissibilità dei referendum. Non ne ha alcuna intenzione». Il presidente del Consiglio Mario Draghi risponde così a chi gli chiede quale sarà la posizione dell’esecutivo davanti alla Corte costituzionale quando verrà discussa l’ammissibilità dei referendum sulla legalizzazione dell’Eutanasia (il prossimo 15 febbraio) e della cannabis, e quella dei sei quesiti riguardanti la giustizia proposti tramite delibere dalle Regioni a guida centrodestra. «Il governo – precisa il premier – avrebbe potuto in alcuni casi creare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Ilnon sil’ammissibilità dei. Non ne ha alcuna intenzione». Il presidente del Consiglio Mario Draghi risponde così a chi gli chiede quale sarà la posizione dell’esecutivo davanti alla Corte costituzionale quando verrà discussa l’ammissibilità deisulla legalizzazione dell’(il prossimo 15 febbraio) e della, e quella dei sei quesiti riguardanti la giustizia proposti tramite delibere dalle Regioni a guida centrodestra. «Il– precisa il premier – avrebbe potuto in alcuni casi creare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Referendum Eutanasia e Cannabis, Draghi: “Governo non ha alcuna intenzione di costituirsi contro l’ammissibilità” - riccardomagi : Facci capire @GiuseppeConteIT voi non avete ancora deciso cosa pensate su tante cose tra cui la #cannabis e l'eutan… - Piu_Europa : #Cannabis: Conte, “ne dobbiamo ancora discutere”. #Eutanasia: Letta, “dobbiamo ancora riflettere su quale atteggi… - Radicali : Draghi ha affermato che il governo non si costituirà contro l'ammissibilità dei referendum eutanasia e cannabis. Si… - rivamatteoriva : RT @giordanomasini: #Draghi: “Il governo non si costituirà contro l’ammissibilità dei referendum”. È quindi un po’ più probabile che in pri… -