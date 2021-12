Eurocup | Virtus | che tonfo alle Canarie

(Di giovedì 23 dicembre 2021) GRAN CANARIA -100 - 80 Larga sconfitta per la: finisce a - 20 contro la locale squadra spagnola che balza in testa al girone insieme al Buducnost. Col terzo ko in coppa, la ...

Largamente decimata, senza anche Sampson rimasto a casa a curarsi la caviglia sinistra infortunata nel derby, laparte forte (10 - 2) seguendo i ritmi di Teodosic poi viene subito riassorbita ...di Claudio Franceschini) GRAN CANARIABOLOGNA: BIG MATCH IN! Gran CanariaBologna è in diretta alle ore 21:00 di mercoledì 22 dicembre , presso la Gran Canaria Arena: la partita ...Bologna, 22 dicembre 2021 – Sarà un Natale amaro per la Virtus Segafredo Bologna battuta 100-80 nell’ottava giornata di Eurocup dal Gran Canaria che sorpassa in graduatoria proprio i felsinei i quali, ...Bologna, largamente rimaneggiata, crolla nell’ultimo quarto sotto le triple della squadra spagnola. Ora è terza nel girone. La Dolomiti perde in casa contro Hamburg ...