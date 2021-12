Esonero e ribaltone | ritorna Giampaolo in panchina

Advertising

bresciasport : BRESCIA, MARROCCU FA CHIAREZZA: “NESSUN RIBALTONE” Il direttore sportivo del Brescia fa chiarezza sulle voci di un… - infoitsport : Ribaltone in una big di Serie A: “Esonero, è lui il problema” - Mediagol : Serie B, ribaltone Reggina: ufficiale l’esonero di Aglietti fatali i cinque ko di... -

Ultime Notizie dalla rete : Esonero ribaltone

SerieANews

Il presidente del Brescia starebbe infatti valutando in queste ore un clamorososulla panchina. Filippo Inzaghi © LaPresseFilippo Inzaghi sarebbe a un passo dall', nonostante la ...Commenta per primo Il Siena pensa a un nuovoin classifica, dopo quello dell'ottobre scorso che ha portato all'di Alberto Gilardino in favore di Massimiliano Maddaloni : dopo un primo impatto confortante per l'ex braccio destro ...Oggi la sfida tra le due seconde. Il mister sulle voci di esonero: «Non contano, mi importa soltanto di questo match» ...TERAMO – Sarà l’ultimo turno dell’anno solare 2021 quello in programma domani alle 14.30 e valido per la 16^giornata di campionato nel girone F di serie D. Il match clou è senza dubbio quello che vedr ...