Esame patente | ora cambia tutto | le nuove modalità

Advertising

nius2021 : NIGERIANA - BIELLA . Nigeriana si presenta all’esame della patente guidando la sua auto: denunciata - LittXene : Candeline per il mio esame patente? ?????????????? - cleliamcdreamy : oggi il mio pensiero va a mio fratello che pomeriggio ha l'esame teorico di patente e spero vada bene...almeno poi… - Fin3_Line_ : ho finito l’esame della patente, spero sia andato tutto bene - xannygus : RAGA DIO CANE SONO IDONEA DOPO DUE BOCCIATURE ALL’ESAME DELLA PATENTE -

Ultime Notizie dalla rete : Esame patente

... adesso questa decisione è diventata definitiva L'di guida per laB potrà essere ripetuto per 3 volte. Più multe amministrative nei confronti di chi si esercita senza istruttore : le ...Facendo riferimento ai recenti fatti di cronaca, dal braccio con il silicone alla donna che va in auto a dare l'per la, Littizzetto ha detto: "Caro Babbo Natale proteggici dalla ...A partire da oggi 20 dicembre cambiano le modalità per chi deve sostenere l’esame della patente. Le novità. Novità importantissima per tutti coloro che devono effettuare l’ ...Meno quiz, ma anche meno tempo a disposizione per rispondere. E soprattutto meno errori a disposizione per poter “passare” alla prova pratica. Da ieri l’esame teorico della ...