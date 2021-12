Era diffidato ed è stato ammonito: salta Juventus-Napoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo Spezia passa in vantaggio con il Napoli al 37? del primo tempo grazie all’autogol di Juan Jesus e, sul finale dei primi quarantacinque minuti un po’ tesi per gli azzurri, arriva anche una pesante ammonizione con il conseguente turno di stop. Il calciatore in questione è Mario Rui, artefice di un brutto fallo su Reca. L’arbitro Massimi è stato costretto ad estrarre il giallo, che costerà un bel po’ al portoghese che era diffidato e che ora sarà costretto a saltare il prossimo turno, che tra l’altro sarà molto importante visto che al ritorno dalle festività natalizie a bussare alla porta degli azzurri sarà la nemica Juve che li ospiterà a Torino. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo Spezia passa in vantaggio con ilal 37? del primo tempo grazie all’autogol di Juan Jesus e, sul finale dei primi quarantacinque minuti un po’ tesi per gli azzurri, arriva anche una pesante ammonizione con il conseguente turno di stop. Il calciatore in questione è Mario Rui, artefice di un brutto fallo su Reca. L’arbitro Massimi ècostretto ad estrarre il giallo, che costerà un bel po’ al portoghese che erae che ora sarà costretto are il prossimo turno, che tra l’altro sarà molto importante visto che al ritorno dalle festività natalizie a bussare alla porta degli azzurri sarà la nemica Juve che li ospiterà a Torino.

