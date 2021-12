Ennio: il trailer del documentario su Morricone in arrivo al cinema (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ennio: ecco il trailer del documentario su Morricone firmato dal famoso regista Giuseppe Tornatore, in arrivo nelle sale il 27 gennaio 2022 Tornatore ci offre l’incredibile possibilità di scoprire come coesistevano nel celebre musicista e compositore Ennio Morricone la sensibilità artistica e quella umana, grazie ad nuovo, imperdibile documentario dal titolo “Ennio”. Il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 27 gennaio 2022. Sarà il ritratto di uno dei più prolifici e leggendari compositori di soundtrack da film delle ultime generazioni, diretto proprio da Tornatore che ha avuto l’onore di collaborare con il grande artista per ben 25 anni. Tarantino lo ha definito “uno dei più leggendari ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 dicembre 2021): ecco ildelsufirmato dal famoso regista Giuseppe Tornatore, innelle sale il 27 gennaio 2022 Tornatore ci offre l’incredibile possibilità di scoprire come coesistevano nel celebre musicista e compositorela sensibilità artistica e quella umana, grazie ad nuovo, imperdibiledal titolo “”. Il film sarà disponibile nelle saletografiche a partire dal 27 gennaio 2022. Sarà il ritratto di uno dei più prolifici e leggendari compositori di soundtrack da film delle ultime generazioni, diretto proprio da Tornatore che ha avuto l’onore di collaborare con il grande artista per ben 25 anni. Tarantino lo ha definito “uno dei più leggendari ...

Advertising

michelelavieri1 : RT @comingsoonit: #GiuseppeTornatore ci offre l'imperdibile occasione di scoprire come co-abitavano in #EnnioMorricone sensibilità artistic… - mixborghi : RT @comingsoonit: #GiuseppeTornatore ci offre l'imperdibile occasione di scoprire come co-abitavano in #EnnioMorricone sensibilità artistic… - GianlucaOdinson : Ennio: trailer, poster e data di uscita del documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone -… - adceu_kinda_fan : RT @jan_novantuno: Cose belle: il trailer di Ennio di Giuseppe Tornatore. Dal 27 gennaio al cinema con Lucky Red. - shineon_sky : RT @jan_novantuno: Cose belle: il trailer di Ennio di Giuseppe Tornatore. Dal 27 gennaio al cinema con Lucky Red. -