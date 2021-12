Energia: Slovenia, decisione investimento Krsko entro 2027 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) - BELGRADO, DEC 22 - La Slovenia dovrebbe prendere una decisione finale di investimento sulla costruzione di un secondo reattore alla centrale nucleare di Krsko entro il 2027. Lo ha riportato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) - BELGRADO, DEC 22 - Ladovrebbe prendere unafinale disulla costruzione di un secondo reattore alla centrale nucleare diil. Lo ha riportato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Energia Slovenia Energia: Slovenia, decisione investimento Krsko entro 2027 Krsko, di proprietà di Gen - Energija e della croata Hrvatska elektroprivreda, copre attualmente il 40% del fabbisogno energetico della Slovenia. Quest'anno Lubiana "ha rilasciato un permesso ...

Tra i Paesi dell'Est scatta la corsa all'atomo Asse Serbia - Russia per un nuovo impianto BELGRADO Non solo la Slovenia. Anche un Paese balcanico ancora fuori dalla Ue e tradizionalmente dipendente dal gas russo ... il colosso statale russo dell'energia atomica, ha aggiunto Vucic, ...

Energia: Slovenia, decisione investimento Krsko entro 2027 - Europa ANSA Nuova Europa Energia: Slovenia, decisione investimento Krsko entro 2027 La Slovenia dovrebbe prendere una decisione finale di investimento sulla costruzione di un secondo reattore alla centrale nucleare di Krsko entro il 2027. Lo ha riportato il portale specializzato SeeN ...

