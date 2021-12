Energia | imprenditori Nord lanciano allarme | ' costretti a fermare produzione'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Lunedì 27 dicembre, alle ore 15, presso la Fonderia di Torbole (a Torbole Casaglia in provincia di Brescia) si terrà una conferenza stampa per lanciare il grido d'sull'impressionante crescita dei prezzi dell'. All'incontro saranno presenti gli assessori allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e (in collegamento) di Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, oltre a rappresentanti di Assocarta, Assofond, Assovetro, Confindustria ceramica edei settori interessati, provenienti da tutta Italia. "Siamo statia organizzare questa conferenza stampa durante le festività natalizie perché la situazione è drammatica, tanto che molte imprese hanno dovuto o dovranno sospendere lasenza possibilità di prevedere quando ...

Stabile la fiducia delle imprese, invariato il numero di imprenditori che prevede nei prossimi 12 mesi un aumento della produzione. Dobbiamo rilevare che la scarsità e l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia...
MILANO - Il caro-energia e la ripresa dei contagi sono la minaccia numero uno per la ripresa italiana. A certificare le preoccupazioni degli imprenditori, che per altro sono nell'aria ormai da qualche settimana, è il Centro studi di Confindustria. Secondo il Centro studi di Confindustria, il Pil italiano è ormai prossimo a recuperare i livelli pre-crisi. Ma ci sono incognite su questa fase finale ...