Empoli | Vicario | «Vogliamo toglierci altre soddisfazioni»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Guglielmo Vicaio, portiere dell’, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Milan Guglielmonel pre partita ha parlato a Sky in vista della sfida contro il Milan. Le parole del portiere azzurro:-MILAN – «Il nostro credo calcistico non deve cambiare, indipendentemente dall’avversario. Cercheremo di fare la nostra partita e questo sarà il nostro piano gara. Il portiere deve partecipare anche alla fase di costruzione oltre a tutto ciò che concerne il pacchetto difensivo. Stiamo vivendo con serenità questo momento, con la consapevolezza che citogliere delle. Il nostro credo è il lavoro e dobbiamo perseguire questa strada fino in fondo». LEGGI QUI LE PAROLE DIA DAZN L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

EmpoliCalcio : #EmpoliMilan – La nostra formazione EMPOLI: Vicario; Romagnoli, Henderson, Cutrone, Bajrami, Zurkowski, Ricci, Stoj… - CalcioNews24 : ??#Vicario nel pre #EmpoliMilan ?? - medioclubID : Line-up #EmpoliMilan. Empoli XI: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Baj… - FrancisNovoa96 : RT @EmpoliCalcio: #EmpoliMilan – La nostra formazione EMPOLI: Vicario; Romagnoli, Henderson, Cutrone, Bajrami, Zurkowski, Ricci, Stojanovic… - Milannews24_com : #Barzagli dice la sua su #Kessié e il #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Vicario

E prima del panettoni, che spettacolo sia!- Milan, le formazioni ufficiali(4 - 3 - 1 - 2):; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; ...Le formazioni ufficiali di- Milan (live alle 20.45)(4 - 3 - 1 - 2):; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. ...3' Prima occasione per l'Empoli con Bajrami, che sfonda in area e calcia ma non inquadra la porta. 1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Di Bello: ...Diretta Live Empoli-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 19esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.