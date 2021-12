Empoli-Milan, Pioli: “Riprendiamo a correre” | Serie A News (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Empoli-Milan, vuole il riscatto dei suoi ragazzi. Anche senza Zlatan Ibrahimovi? in attacco. Le sue parole Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stefano, alla vigilia di, vuole il riscatto dei suoi ragazzi. Anche senza Zlatan Ibrahimovi? in attacco. Le sue parole

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - DiMarzio : #Milan, Stefano #Pioli ha provato una formazione alternativa in vista dell'#Empoli - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - tv_e_calcio : Secondo me oggi #Inter e #Milan soffriranno molto contro Torino ed Empoli... #InterTorino #EmpoliMilan #SerieA - mayoraltitolare : RT @emme1908: Stasera lo stadio io lo dividerei in due settori, quelli che escono all'80esimo per andare a gufare empoli milan, e gli anti… -