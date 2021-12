Empoli-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per Empoli-Milan, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Si chiude l’anno per i rossoneri, che dopo la batosta a livello psicologico di pochi giorni fa vogliono andare in vacanza e salutare un ottimo 2021 con una vittoria. Occhio però ai toscani in gran spolvero. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 22 dicembre al Castellani. La partita sarà visibile per gli abbonati su Dazn, ma anche su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI TUTTI I DIFFIDATI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. Si chiude l’anno per i rossoneri, che dopo la batosta a livello psicologico di pochi giorni fa vogliono andare in vacanza e salutare un ottimocon una vittoria. Occhio però ai toscani in gran spolvero. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 22 dicembre al Castellani. La partita sarà visibile per gli abbonati su Dazn, ma anche su Sky Sport Calcio e insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI TUTTI I DIFFIDATI SportFace.

