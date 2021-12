Empoli - Milan | le pagelle | Kessie decisivo | Messias delude

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : ??? La risposta del #Milan: vittoria da squadra a #Empoli. Con umiltà e cinismo. Il girone d'andata si chiude con 42… - CB_Ignoranza : Empoli 2-4 Milan, primo gol di Spizzingrillo in rossonero e secondo posto solitario inseguendo l’Inter. La lotta sc… - tuttosport : #Milan, poker all'#Empoli: #Pioli secondo da solo. Clamoroso ko del #Napoli ?? - Libero_official : Doppietta di #Kessie, poi Florenzi e Theo: il #Milan ritrova la vittoria a #Empoli e resta a -4 dall'Inter. Autogol… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Milan

Il centrocampista ivoriano, perno della squadra di Pioli, va in rete due volte, poi Florenzi e il gol di Hernandez Ildeve far fronte al gioco spigliato dell'solo nei primi 42 minuti di ...Unche as'impone di forza. Soffre, resiste, anche con un po' di fortuna, poi quando schiaccia il piede sull'acceleratore trova la vittoria numero tredici in questo campionato. E ora ...Tonfo casalingo del Napoli che ha perso davanti al pubblico amico contro lo Spezia, vittoria in scioltezza del Milan che non ha rischiato contro l’Empoli. Il Milan passa in vantaggio con un gol di ...Lo Spezia ringrazia, dopo aver ottenuto 4 vittorie in 19 giornate, l'ultima con il Torino nella 12a. Poker MIlan a casa dell'Empoli, 2-4 Il Milan passa a Empoli, 2-4 il risultato finale, e accorcia le ...