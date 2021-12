Empoli-Milan, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Empoli-Milan, gara valida per la 19a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Castellani di Empoli. I toscani guidati da Aurelio Andreazzoli si trovano al nono posto della classifica con 27 punti. L’Empoli è in un buon momento di forma, infatti arriva da sei risultati utili consecutivi. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio contro lo Spezia, che ha leggermente frenato la rincorsa europea dei toscani. Il tecnico conferma l’ormai collaudato 4-3-1-2. In avanti giocheranno Pinamonti e l’ex Cutrone. I rossoneri di Stefano Pioli si trovano al secondo posto in classifica, a parimerito con il Napoli. Proprio nello scontro diretto con i partenopei è arrivata una discussa sconfitta, che ha permesso all’Inter di vincere ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, gara valida per la 19a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Castellani di. I toscani guidati da Aurelio Andreazzoli si trovano al nono posto della classifica con 27 punti. L’è in un buon momento di forma, infatti arriva da sei risultati utili consecutivi. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio contro lo Spezia, che ha leggermente frenato la rincorsa europea dei toscani. Il tecnico conferma l’ormai collaudato 4-3-1-2. In avanti giocheranno Pinamonti e l’ex Cutrone. I rossoneri di Stefano Pioli si trovano al secondo posto in classifica, a parimerito con il Napoli. Proprio nello scontro diretto con i partenopei è arrivata una discussa sconfitta, che ha permesso all’Inter di vincere ...

Advertising

acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - sportli26181512 : Theo Hernandez: 'Ho avuto la febbre, ma ora sto bene. Ultime partite non al livello del Milan, dobbiamo rialzarci':… - sportli26181512 : Verso Empoli-Milan, sfida da ex per Krunic e Bennacer: Sia Rade Krunic che Ismael Bennacer hanno esordito in Serie… -