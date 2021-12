Empoli-Milan 2-4: cronaca e tabellino del match del ‘Castellani’ | News (Di giovedì 23 dicembre 2021) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report della partita vinta allo Stadio 'Castellani' contro l'Empoli per 4-2 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato il report della partita vinta allo Stadio 'Castellani' contro l'per 4-2

Advertising

acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : ??? La risposta del #Milan: vittoria da squadra a #Empoli. Con umiltà e cinismo. Il girone d'andata si chiude con 42… - DanieleStampeg2 : RT @rinascitaMilan: Empoli-Milan: fischiato rigore per mani di Bakayoko che non c'era. Manca un rigore per fallo su #Kessie in area. - 11contro11 : Le pagelle di #Empoli-#Milan (2-4): Kessie trascina i rossoneri #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -