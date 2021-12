Empoli-Milan 2-4 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nell’ultima partita del girone di andata, iltorna alla vittoria e lo fa con un roboante 2-4 in casa dell’. La squadra di Pioli chiude il suo fantastico 2021 confermandosi al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Inter, nonostante le difficoltà legate ai tanti infortuni. Gli uomini di Andreazzoli vedono invece arrestarsi la striscia positiva delle ultime 5 partite, non senza aver espresso comunque un ottimo calcio per buona parte del match. Diamo uno sguardo alle formazioni per proiettarci nell’di. La squadra di casa scende in campo col consolidato 4-3-1-2. Davanti a Vicario la linea difensiva è composta da Parisi, Luperto, Romagnoli e Stojanovic. A centrocampo, il metronomo è Ricci, coadiuvato dalle mezz’ali Henderson e ...