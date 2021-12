Empoli-Milan 1-1 | pareggio di Bajrami | LIVE NEWS

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - OfficialASRoma : ????? ?? Milan-Roma: giovedì 6 gennaio, 18:30 ?? Roma-Juventus: domenica 9 gennaio, 18:30 ?? Roma-Cagliari: domenica 16… - sscalcionapoli1 : Kessie show contro un bell’Empoli: al 45' il Milan vince 2-1 e tiene il passo dell’Inter - KunGrax : RT @arlottoak: Analisi primo tempo Empoli-Milan Cose positive: risultato Cose negative: tutto il resto -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Milan

... in diretta su Sky Sampdoria - Cagliari, ore 12.30 Lazio -, ore 14.30 Spezia - Hellas Verona, ore 14.30 Atalanta - Torino, ore 16.30 Sassuolo - Genoa, ore 16.30, in diretta su Sky- Roma,...Commenta per primoe Napoli - Spezia sono le due partite che completano il programma della 19esima giornata di Serie A , l'ultima del girone d'andata prima della sosta per le festività natalizie. La sfida ...46' Fine primo tempo. 46' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e doppia grande chance, prima per Giroud e poi per Romagnoli. 45' Bell'azione del Milan, poi ...28' Angolo per l'Empoli: cross sul primo palo, il Milan spazza via. 37' Empoli a un passo dal gol. Controllo e tiro di PInamonti e grandissima parata di Maignan ,che salva ...