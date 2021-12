Empoli Milan 0-1 LIVE | la sblocca Kessie

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Castellani, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone al Castellani. 2? Stojanovic va via sulla destra, appoggia in area per Bajrami che esplode il destro; palla alta. 5? Avvio molto brillante della formazione di casa. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, ...