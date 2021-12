Emily in Paris: nuove avventure per la giovane americana ‘trapiantata’ a Parigi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Emily In Paris Emily Cooper (Lily Collins) è pronta a coinvolgere i telespettatori in nuove avventure. Oggi, Netflix ha rilasciato infatti la seconda stagione di Emily In Paris. Suddivisa in 10 episodi, la serie continuerà ad esplorare la vita francese della giovane protagonista, che ha accettato di lasciare la nativa Chicago, su ordine del capo Madeline (Kate Walsh), per esportare il punto di vista americano alla Savoir, la società di marketing che l’azienda della donna – incinta – ha acquisito. Un incipit che ha permesso a Darren Star, autore anche di Sex and The City, di dare vita a una serie di intrecci e colpi di scena, che continueranno ad essere il fulcro della produzione. Emily In Paris 2: trama e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 dicembre 2021)InCooper (Lily Collins) è pronta a coinvolgere i telespettatori in. Oggi, Netflix ha rilasciato infatti la seconda stagione diIn. Suddivisa in 10 episodi, la serie continuerà ad esplorare la vita francese dellaprotagonista, che ha accettato di lasciare la nativa Chicago, su ordine del capo Madeline (Kate Walsh), per esportare il punto di vista americano alla Savoir, la società di marketing che l’azienda della donna – incinta – ha acquisito. Un incipit che ha permesso a Darren Star, autore anche di Sex and The City, di dare vita a una serie di intrecci e colpi di scena, che continueranno ad essere il fulcro della produzione.In2: trama e ...

