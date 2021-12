Emily in Paris 2 (2021): L’amore nella città dell’amore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Emily in Paris 2 Titolo originale: Emily in Paris 2 Anno: 2021 Paese: Stati Uniti d’America Genere: commedia, sentimentale Casa di Produzione: Darren Star Productions, Jax Media, MTV Studios Distribuzione: Netflix Ideatore: Darren Star Stagione: 2 Puntate: 10 Musica: James Newton Howard Attori: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, William Abadie, Kate Walsh, Arnaud Viard, Lucien Laviscount Trailer italiano di Emily in Paris 2Nel periodo delle feste natalizie, precisamente dal 22 dicembre 2021, il premiato showrunner Darren Star, si fa riemergere nelle atmosfere della città delL’amore ... Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 22 dicembre 2021)in2 Titolo originale:in2 Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: commedia, sentimentale Casa di Produzione: Darren Star Productions, Jax Media, MTV Studios Distribuzione: Netflix Ideatore: Darren Star Stagione: 2 Puntate: 10 Musica: James Newton Howard Attori: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, William Abadie, Kate Walsh, Arnaud Viard, Lucien Laviscount Trailer italiano diin2Nel periodo delle feste natalizie, precisamente dal 22 dicembre, il premiato showrunner Darren Star, si fa riemergere nelle atmosfere delladel...

