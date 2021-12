Emilio Solfrizzi, chi è la moglie Renata Del Turco: “Innamorato pazzo di lei” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Emilio è un noto attore italiano nato il 5 aprile 1962 a Bari e di conseguenza ha 59 anni. La sua carriera da attore sembra essere iniziata esattamente nel 1990 con il film intitolato Alla stazione di Sergio Rubini. Il grande successo però è arrivato poi ben 5 anni dopo con il film intitolato Selvaggi dei fratelli Vanzina. Ha preso parte diverse fiction andata in onda in TV come ad esempio Sei forte maestro, dove ha interpretato il protagonista principale ed ancora Amore pensaci tu. Emilio Solfrizzi è sposato dal 1994 con una donna di nome Renata dalla quale ha avuto due figli ovvero Francesco e Luca. Riguardo la moglie in realtà non abbiamo molte informazioni perché da sempre è stata piuttosto riservata. Nonostante stia insieme ad un uomo piuttosto famoso ed uno degli attori più importanti della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è un noto attore italiano nato il 5 aprile 1962 a Bari e di conseguenza ha 59 anni. La sua carriera da attore sembra essere iniziata esattamente nel 1990 con il film intitolato Alla stazione di Sergio Rubini. Il grande successo però è arrivato poi ben 5 anni dopo con il film intitolato Selvaggi dei fratelli Vanzina. Ha preso parte diverse fiction andata in onda in TV come ad esempio Sei forte maestro, dove ha interpretato il protagonista principale ed ancora Amore pensaci tu.è sposato dal 1994 con una donna di nomedalla quale ha avuto due figli ovvero Francesco e Luca. Riguardo lain realtà non abbiamo molte informazioni perché da sempre è stata piuttosto riservata. Nonostante stia insieme ad un uomo piuttosto famoso ed uno degli attori più importanti della ...

Advertising

bloggonotes : #OggiEUnAltroGiorno #22Dicembre Affetti Stabili Memo Remigi, Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Romina Carrisi… - altrogiornorai1 : Emilio Solfrizzi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - iris_simpkins46 : Oppure potrebbero fare come in Sei forte maestro (con un grande immenso Emilio Solfrizzi) dove ogni episodio era in… - imdemiv : Biagio mi ricorda troppo Emilio Solfrizzi in Selvaggi. #GFvip -