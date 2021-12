Elicottero precipita in mare in Madagascar, ministro nuota per 12 ore e si salva (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Elicottero precipita in mare, lui si salva dopo aver nuotato ”per dodici ore”. E’ successo in Magadascar, protagonista un ministro del governo. “Non è ancora arrivato il mio momento per morire”, ha detto il ministro Serge Gelle, 57 anni, sdraiato su una barella alla polizia che lo ha soccorso. Allo schianto è sopravvissuto anche un altro funzionario della sicurezza del Madagascar, che viaggiava con Gelle. Restano dispersi il pilota dell’Elicottero e un altro ufficiale che era a bordo. Dicendosi infreddolito, Gelle ha spiegato che l’Elicottero su cui viaggiava ha perso il controllo dopo una forte raffica di vento e che lui si è salvato dopo aver nuotato dalle “7.30 di ieri sera fino ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’in, lui sidopo averto ”per dodici ore”. E’ successo in Magadascar, protagonista undel governo. “Non è ancora arrivato il mio momento per morire”, ha detto ilSerge Gelle, 57 anni, sdraiato su una barella alla polizia che lo ha soccorso. Allo schianto è sopravvissuto anche un altro funzionario della sicurezza del, che viaggiava con Gelle. Restano dispersi il pilota dell’e un altro ufficiale che era a bordo. Dicendosi infreddolito, Gelle ha spiegato che l’su cui viaggiava ha perso il controllo dopo una forte raffica di vento e che lui si èto dopo averto dalle “7.30 di ieri sera fino ...

Madagascar, incidente in elicottero: ministro in salvo nuotando 12 ore L'elicottero lo stava portando a ispezionare il sito dove un'imbarcazione è affondata al largo della costa nord-orientale “Ha sempre avuto una grande resistenza nello sport e ha mantenuto questo ritmo ...

