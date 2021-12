Ecco un gesto eversivo | auguriamoci “buon Natale”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2021-12-22-at-14.16.58.mp4 Questo non è un video politico. Per una volta lasciamo perdere i covi e tutte le prelibatezze liberali che ci ammannisce il governo italiano. Vuole solo essere un video natalizio ma a pensarci bene forse è il video più politico che ci possa essere perché addirittura devo pronunciare quella frase che nella barbarica cultura politica europea contemporanea è giudicata addirittura eversiva:. Cosa c’è di meglio e di più bello della natalità. Hannah Arendt vedeva nella natalità il significato stesso della nostra vita, della nostra esistenza perché natalità significa iniziare, mettere al mondo, e non c’è niente di più bello dellaa novella, quella che dice che qualcuno è venuto in mezzo a noi nel periodo di ...