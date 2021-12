Ecco gli oscar dello sport italiano targati Asi: un premio alla memoria per Giampiero Galeazzi. (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ciao Giampiero” proiettato sul maxischermo, accompagnato da tante immagini e dalla commozione dei presenti. Poi un lungo applauso, davanti lo sguardo commosso di Gianluca, figlio di Giampiero Galeazzi, mentre ritirava il premio ‘Media', quest'anno dedicato proprio alla memoria di suo padre. “Mio papà era un uomo che non aveva filtri, a casa era come lo conoscevate voi in tv”, ha dichiarato. Si è chiusa così, al Salone d'Onore del Coni, la XVI edizione del premio ''sport&Cultura - Gli oscar dello sport italiano'', che ha visto ancora una volta ASI (Associazioni sportive e Sociali Italiane) protagonista e organizzatrice di una serata all'insegna ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ciao” proiettato sul maxischermo, accompagnato da tante immagini e dcommozione dei presenti. Poi un lungo applauso, davanti lo sguardo commosso di Gianluca, figlio di, mentre ritirava il‘Media', quest'anno dedicato propriodi suo padre. “Mio papà era un uomo che non aveva filtri, a casa era come lo conoscevate voi in tv”, ha dichiarato. Si è chiusa così, al Salone d'Onore del Coni, la XVI edizione del''&Cultura - Gli'', che ha visto ancora una volta ASI (Associazioniive e Sociali Italiane) protagonista e organizzatrice di una serata all'insegna ...

