Ecco come i professionisti si preparano per il post-pandemia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La pandemia da Covid ci ha fatto conoscere meglio il mondo dei liberi professionisti o comunque ci ha permesso di superare molti pregiudizi esistenti su di esso, mettendo da parte la “maschera” dell’evasore per accorgerci dei tanti giovani che dopo anni di studio, tirocini e collaborazioni sommerse cercano di sopravvivere nel mercato dei servizi professionali, tra cambiamenti normativi, evoluzioni tecnologiche, aumento dei costi, apertura dei mercati, nuovi adempimenti, cambiamenti demografici, nuovi modelli organizzativi per lo svolgimento della professione. Siamo ben lontani dal lavoro protetto e i cambiamenti richiamati che interessano tutti i lavoratori riguardano anche i professionisti. Il professionista viene per la prima volta considerato come lavoratore e in quanto tale destinatario di tutele. Parliamo di un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lada Covid ci ha fatto conoscere meglio il mondo dei liberio comunque ci ha permesso di superare molti pregiudizi esistenti su di esso, mettendo da parte la “maschera” dell’evasore per accorgerci dei tanti giovani che dopo anni di studio, tirocini e collaborazioni sommerse cercano di sopravvivere nel mercato dei servizi professionali, tra cambiamenti normativi, evoluzioni tecnologiche, aumento dei costi, apertura dei mercati, nuovi adempimenti, cambiamenti demografici, nuovi modelli organizzativi per lo svolgimento della professione. Siamo ben lontani dal lavoro protetto e i cambiamenti richiamati che interessano tutti i lavoratori riguardano anche i. Il professionista viene per la prima volta consideratolavoratore e in quanto tale destinatario di tutele. Parliamo di un ...

Ecco come i professionisti si preparano per il post - pandemia Per questo controllare lo stato di salute economica e non solo delle platee dovrebbe essere un obbligo per i corpi intermedi come le Casse, gli ordini o le associazioni di categoria. Al sud i ...

