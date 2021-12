Ecco chi è la vera bella scoperta del 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pelle ambrata, sorriso aperto, camaleontica nei suoi look: Zendaya, una su tutte, è la vera bella scoperta in fatto di beauty del 2021. Solo ultimo, su uno dei tanti red carpet per la premiere di Spiderman: No Way Home, accanto al fidanzato Tom Holland, ha sfoggiato lunghissime treccine da boxeur sopra ad un impalpabile abito-ragnatela di Valentino e a una maschera in pizzo appoggiata sul viso. Ma, appunto, è solo l’ultimo. Ecco un ripasso dei look più memorabili che hanno fatto conquistare alla giovane attrice il titolo di beauty icon Gen Z 2021. Leggi anche › Zendaya, sirena alla première di “Spiderman: No way home” con wet look glitterato ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pelle ambrata, sorriso aperto, camaleontica nei suoi look: Zendaya, una su tutte, è lain fatto di beauty del. Solo ultimo, su uno dei tanti red carpet per la premiere di Spiderman: No Way Home, accanto al fidanzato Tom Holland, ha sfoggiato lunghissime treccine da boxeur sopra ad un impalpabile abito-ragnatela di Valentino e a una maschera in pizzo appoggiata sul viso. Ma, appunto, è solo l’ultimo.un ripasso dei look più memorabili che hanno fatto conquistare alla giovane attrice il titolo di beauty icon Gen Z. Leggi anche › Zendaya, sirena alla première di “Spiderman: No way home” con wet look glitterato ...

