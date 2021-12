“É sempre mezzogiorno” | frittelle di risotto di Sergio Barzetti

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)torna in cucina per preparare uno sfizio fritto con ilavanzato. Vediamo come preparare ledi. Ingredienti 250 g riso vialone nano, 1,5 l brodo vegetale, mezza cipolla, alloro, 300 g coste, mezzo bicchiere di vino bianco, olio evo, 30 g farina di riso, 100 g formaggio grattugiato, 3 uova, 150 g toma piemontese, olio per friggere, sale formaggio grattugiato, farina di riso 300 ml panna, mezzo cucchiaino di curcuma, 200 g fontina, sale e pepe Procedimento Prepariamo ilcon le coste, seguendo il procedimento classico. Prendiamo ilormai freddo e lo mescoliamo alle uova intere, la farina riso ed il formaggio grattugiato. Ottenuto un composto omogeneo, formiamo delle polpettine grandi come mandarini ed inseriamo ...