“E’ nato Carlo, mio figlio”: il tenerissimo annuncio del cantante (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sul suo canale social ufficiale, il cantante si è lasciato andare ad un tenerissimo annuncio: “È nato Carlo, mio figlio”, di chi parliamo. Un tenerissimo annuncio, quello a cui il cantante si è lasciato andare nelle scorse ore sul suo canale social ufficiale. È diventato papà del suo primo figlio! “È nato Carlo, mio figlio”, sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sul suo canale social ufficiale, ilsi è lasciato andare ad un: “È, mio”, di chi parliamo. Un, quello a cui ilsi è lasciato andare nelle scorse ore sul suo canale social ufficiale. È diventato papà del suo primo! “È, mio”, sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

BiagioAntonacci : Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - GraziellaServe1 : RT @BiagioAntonacci: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - infoitcultura : Biagio Antonacci e Paola Cardinale diventano genitori: 'E' nato Carlo' - infoitcultura : Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta: è nato il figlio Carlo - infoitcultura : Biagio Antonacci emozionato: è nato il figlio Carlo -