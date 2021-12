“È Juan Jesus che salta male e colpisce Giroud”, la risposta di Del Genio al tifoso del Milan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I tifosi del Milan sono ancora molto arrabbiati per il gol annullato a Kessie durante Milan-Napoli, che poteva dare il pareggio ai rossoneri. Sulla questione è intervenuta l’Aia, giornalisti come Riccardo Trevisani hanno preso una posizione netta sull’episodio del fuorigioco che è assolutamente attivo. Nonostante tutto le polemiche non si arrestato, anche perché tanti tifosi rossoneri si sentono come derubati, nonostante la squadra di Pioli non è che abbia brillato più di tanto in uno scontro diretto, fondamentale per la corsa scudetto. Ma non è solo il gol in fuorigioco a far infuriare i tifosi del Milan, anche l’episodio del fallo di Giroud su Juan Jesus non segnalato né dall’arbitro Massa, né dal Var. Se fosse stato fischiato quel fallo nemmeno si sarebbe arrivati al fuorigioco ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I tifosi delsono ancora molto arrabbiati per il gol annullato a Kessie durante-Napoli, che poteva dare il pareggio ai rossoneri. Sulla questione è intervenuta l’Aia, giornalisti come Riccardo Trevisani hanno preso una posizione netta sull’episodio del fuorigioco che è assolutamente attivo. Nonostante tutto le polemiche non si arrestato, anche perché tanti tifosi rossoneri si sentono come derubati, nonostante la squadra di Pioli non è che abbia brillato più di tanto in uno scontro diretto, fondamentale per la corsa scudetto. Ma non è solo il gol in fuorigioco a far infuriare i tifosi del, anche l’episodio del fallo disunon segnalato né dall’arbitro Massa, né dal Var. Se fosse stato fischiato quel fallo nemmeno si sarebbe arrivati al fuorigioco ...

Advertising

PietroMazzara : Il giochino dei frame. Nel primo è Juan Jesus che allarga il gomito su Giroud, nel secondo il contrario. Non venite… - AntoVitiello : #Pioli: “Lo lo so che alla fine diranno che Giroud è in posizione di fuorigioco attivo... Ma se il giocatore è a te… - Fedenwski : @Laudantes Io lo chiamo paradosso di Juan Jesus: fa schifo, è strapagato ma poiché gioca diventa incedibile e quin… - SSCNapoliData : Juan Jesus ha totalizzato 747 minuti di gioco nella stagione corrente, solamente 50 in meno del totale delle sue ul… - dicofilo : RT @erosazzurro: Anche oggi la #cartastraccia del bel paese sta palesando l'insofferenza mediatica verso la @sscnapoli rea di aver vinto me… -