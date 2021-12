È essenziale che la legislatura vada avanti fino al 2023, dice Mario Draghi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, domani si terrà la cabina di regia per decidere il da farsi». Ma «i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus», ha precisato il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno, invitando tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose. E sulla prossima elezione del presidente della Repubblica, ha precisato: «È essenziale per continuare l’azione di contrasto alla pandemia, il rilancio della crescita e l’attuazione del Pnrr che la legislatura vada avanti fino al suo termine naturale». «La campagna di vaccinazione è stata essenziale per rilanciare l’economia», ha ricordato Draghi citando i numeri di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, domani si terrà la cabina di regia per decidere il da farsi». Ma «i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus», ha precisato il presidente del Consiglionella conferenza stampa di fine anno, invitando tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose. E sulla prossima elezione del presidente della Repubblica, ha precisato: «Èper continuare l’azione di contrasto alla pandemia, il rilancio della crescita e l’attuazione del Pnrr che laal suo termine naturale». «La campagna di vaccinazione è stataper rilanciare l’economia», ha ricordatocitando i numeri di ...

