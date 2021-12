È diventato difficile fare un tampone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le aziende sanitarie non riescono a fare tutti i test molecolari che vorrebbero, le farmacie faticano a rispondere alla domanda di antigenici e i test fai-da-te sono quasi introvabili Leggi su ilpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le aziende sanitarie non riescono atutti i test molecolari che vorrebbero, le farmacie faticano a rispondere alla domanda di antigenici e i test fai-da-te sono quasi introvabili

Advertising

SabrinaSalerno : Da mesi il lunedì è la giornata più difficile perché affrontiamo nuove coreografie… stavolta lo spirito è totalment… - ilpost : È diventato difficile fare un tampone - ariadnascalling : d'anni che non lo faceva più. I pensieri, le preoccupazioni, la salute dei miei nonni che andava peggiornando. Il N… - 91LongHrry : RT @tdkauxsia: 'sei single?' 'si' 'mi dispiace' perché per voi piccole menti preistoriche è troppo difficile comprendere che ho solo 16 fot… - tdkauxsia : 'sei single?' 'si' 'mi dispiace' perché per voi piccole menti preistoriche è troppo difficile comprendere che ho so… -

Ultime Notizie dalla rete : diventato difficile Wolverine, Hugh Jackman tornerà nell'Universo Marvel grazie al Multiverso? Ecco cosa ne pensa l'attore Difficile pensare ad un recast per l'eroe, dal momento che con lui il personaggio è diventato davvero iconico; sembra però che dovremmo abituarci all'idea di un nuovo Logan, nonostante Jackman sia ...

Conferenza stampa Draghi, cosa ha detto oggi E diventato un po' enfaticamente uno strumento di libertà', afferma il premier. 'I miei destini ... 'La precarietà del lavoro è certamente uno dei motivi per cui è difficile mettere su famiglia, ...

È diventato difficile parlare di videogiochi, da quando conosciamo meglio chi li crea Spaziogames.it pensare ad un recast per l'eroe, dal momento che con lui il personaggio èdavvero iconico; sembra però che dovremmo abituarci all'idea di un nuovo Logan, nonostante Jackman sia ...un po' enfaticamente uno strumento di libertà', afferma il premier. 'I miei destini ... 'La precarietà del lavoro è certamente uno dei motivi per cui èmettere su famiglia, ...