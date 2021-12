Dzeko: «Contro il Torino sarà tosta ma vogliamo chiudere al meglio» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Inter-Torino: le sue dichiarazioni Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Inter-Torino: le sue dichiarazioni chiudere AL meglio – «vogliamo chiudere al meglio perché abbiamo fatto bene fino a oggi ma il campionato è lungo, dobbiamo dare tutto per finire l’anno con la vittoria». CONTINUITÀ – «Abbiamo visto negli ultimi 2 mesi cosa significa, perché da -7 siamo a +4. Non vuol dire niente però, noi dobbiamo continuare su questa strada». Torino – «Mi aspetto una partita tosta, come Contro tutte le squadre di Juric. Noi siamo pronti e dobbiamo giocare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Edin, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Inter-: le sue dichiarazioni Edin, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Inter-: le sue dichiarazioniAL– «alperché abbiamo fatto bene fino a oggi ma il campionato è lungo, dobbiamo dare tutto per finire l’anno con la vittoria». CONTINUITÀ – «Abbiamo visto negli ultimi 2 mesi cosa significa, perché da -7 siamo a +4. Non vuol dire niente però, noi dobbiamo continuare su questa strada».– «Mi aspetto una partita, cometutte le squadre di Juric. Noi siamo pronti e dobbiamo giocare ...

