Dura critica | “L’Akragas potrebbe far male al Napoli più del Bayern Monaco”

Diego De Luca, al termine di Napoli-Spezia, pubblica un tweet in cui non le manda certo a dire e dà una dura e netta interpretazione ai problemi degli azzurri. Secondo il giornalista, infatti, evidenzia come le difficoltà del Napoli risiedano nell'atteggiamento dell'avversario più che nel suo blasone. "Male quando alzano il ritmo (Inter), male quando alzano la pressione (Spezia)". Di seguito, tuttavia, arriva la provocazione più clamorosa: "L'Akragas (società che milita nel campionato di Eccellenza siciliana, ndr) potrebbe far male al Napoli più del Bayern Monaco". Infine, De Luca vede nelle assenze l'unico alibi possibile.

