Dumfries: "Ho detto no all'Everton per l'Inter. Raiola? Lo sentivo tutti i giorni" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Denzel Dumfries, terzino dell'Inter, ha raccontato a Voetbal International il suo arrivo in nerazzurro. Leggi su 90min (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Denzel, terzino dell', ha raccontato a Voetbalnational il suo arrivo in nerazzurro.

Advertising

GabrieleDiMari9 : @MCaronni Su dumfries hai detto la stessa cosa ? - Divino_2 : Chissà se ha detto la stessa cosa nel rigore fischiato per il falletto di Dumfries - mario_guerra10 : Di seguito una lista di giocatori che hanno segnato meno di Dumfries in serie A: Theo Salemakears Rebic Di Lorenzo… - AndreaInterNews : #Dumfries con questo scatto è arrivato a Marcianise senza che nessuno gli abbia detto che il campo era finito 75 km… - ilrompicoglion5 : Comunque Inzaghi deve aver detto a Dumfries qualcosa tipo 'muoviti nel campo come cazzo ti pare', diventando istant… -