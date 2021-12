Dubai, divorzio da record per lo sceicco: dovrà versare 635 milioni di euro alla ex moglie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dubai. È un divorzio da record pro Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sceicco della città degli Emirati Arabi. La giustizia britannica ha quantificato in 550 milioni di sterline, circa 635 milioni di euro, la somma che l’Emiro di Dubai deve alla ex moglie, la principessa Haya, sorella del re di Giordania, per il mantenimento suo e dei due figli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021). È undapro Mohammed bin Rashid Al Maktoum,della città degli Emirati Arabi. La giustizia britannica ha quantificato in 550di sterline, circa 635di, la somma che l’Emiro dideveex, la principessa Haya, sorella del re di Giordania, per il mantenimento suo e dei due figli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

