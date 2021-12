Droga | il Riesame annulla l’arresto per il presunto narcos ricercato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tribunale deldi Napoli hato gli arresti domiciliari emessi nei confronti di Luigi Maturo, 49 anni, sfuggito alla notifica della misura cautelare, lo scorso 23 novembre, nell’ambito di un blitz della Polizia di Stato e della DDA contro una presunta banda napoletana di narcotrafficanti con base a Calata Capodichino. Maturo, che si trovava in Germania, si è consegnato alle forze dell’ordine lo scorso 4 dicembre, in aeroporto, dopo essere sbarcato da un volo proveniente dalla Germania. Ilcapo deidi Calata Capodichino, Vincenzo Criscuolo, secondo quanto emerso dalle indagini, era riuscito a mettere in piedi un collegamento con i narcotrafficanti sud americani grazie ai quali riusciva a far arrivare in città ingenti quantità di cocaina. Maturo, ...