Draghi non si tira fuori dalla corsa al Colle: “Il lavoro del governo può continuare al di là di chi lo guida. Io? Sono un nonno al servizio delle Istituzioni”. Sul Covid: “Valutiamo obbligo di Ffp2” – Diretta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mario Draghi vuole andare al Quirinale o preferisce rimanere a Palazzo Chigi? Chi pensava che il premier sciogliesse ogni dubbio alla conferenza stampa di fine anno è rimasto deluso. Ospite dell’Ordine dei giornalisti, infatti, il presidente del consiglio non ha chiarito cosa intende fare nel suo imminente futuro. Anzi, a domanda Diretta, prima ha rivendicato i risultati conseguiti dal suo esecutivo: “Abbiamo conseguito tre grandi risultati – ha detto – Abbiamo reso l’Italia uno dei paesi più vaccinati del mondo, abbiamo consegnato in tempo il Pnrr e raggiunto i 51 obiettivi. Abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul Pnrr continui”. Poi però ha aggiunto: “Il governo ha creato queste condizioni indipendentemente da chi ci sarà: l’importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mariovuole andare al Quirinale o preferisce rimanere a Palazzo Chigi? Chi pensava che il premier sciogliesse ogni dubbio alla conferenza stampa di fine anno è rimasto deluso. Ospite dell’Ordine dei giornalisti, infatti, il presidente del consiglio non ha chiarito cosa intende fare nel suo imminente futuro. Anzi, a domanda, prima ha rivendicato i risultati conseguiti dal suo esecutivo: “Abbiamo conseguito tre grandi risultati – ha detto – Abbiamo reso l’Italia uno dei paesi più vaccinati del mondo, abbiamo consegnato in tempo il Pnrr e raggiunto i 51 obiettivi. Abbiamo creato le condizioni perché ilsul Pnrr continui”. Poi però ha aggiunto: “Ilha creato queste condizioni indipendentemente da chi ci sarà: l’importante è che ilsia sostenuto da una maggioranza come ...

