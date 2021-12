Draghi | «Non ho particolari aspirazioni | sono un nonno al servizio delle istituzioni Le scelte spettano alle forze politiche» – La diretta

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) «L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase. Domani si terrà la cabina di regia per decidere il da farsi e qui vorrei dare il primo messaggio: i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus». Queste le parole di Mariooggi 22 dicembre nel corso della conferenza stampa di fine anno all’Auditorium Antonianum, in viale Manzoni, a Roma. L’appuntamento viene organizzato ogni anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare. Il premier ha ringraziato il mondo dell’informazione e della stampa, «fondamentale per raccontare l’azione di governo ai cittadini», e ha approfittato per fare il punto della situazione epidemiologica nel nostro Paese, alla luce degli ultimi dati Covid. La giornata di domani, 23 dicembre, sarà decisiva per le nuove norme restrittive che regoleranno ...