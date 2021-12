Draghi lascia la conferenza stampa di fine anno tra gli applausi dei giornalisti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dicembre 2021 Le immagini del termine della conferenza stampa di fine anno del presidente Mario Draghi salutato dall'applauso dei giornalisti. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dicembre 2021 Le immagini del termine delladidel presidente Mariosalutato dall'applauso dei

Advertising

Avvenire_Nei : Parla l'ex ministro dell'Interno e presidente del Senato - Biagiothai : Draghi si incorona Presidente della Repubblica. Il suo intervento non lascia dubbi - maestrodistrada : @Ninabazz3 @vanabeau @La_manina__ ...e qui subentra @La_manina__ “sofista”!?? Mica fa elogi sperticati all’avvocato… - IVALDO1962 : RT @salvini_giacomo: Il succo politico finora della conferenza di Draghi. - Vuole andare al Quirinale, se non lo sostengono lascia anche… - DTirinnanzu : RT @salvini_giacomo: Il succo politico finora della conferenza di Draghi. - Vuole andare al Quirinale, se non lo sostengono lascia anche… -