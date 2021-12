Draghi | Il governo ha raggiunto i suoi obiettivi Sono un nonno al servizio delle istituzioni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Auspico anche io un’elezione del prossimo presidente della Repubblica unitaria, veloce. Ilhai risultati. A prescindere da chi ci sarà non bisognerà temere il futuro. Il mio destino personale non conta niente.un uomo, unal”.ha scelto. Un paese, un giorno di dicembre, il 22, si è fermato per due ore per capire se potevano diventare lunghe almeno sette anni. Si è sintonizzato sui canali televisivi, chi era in auto ha alzato il volume. Non voleva sapere cosaaveva fatto da premier, ma se lo avrebbe fatto ancora da presidente della Repubblica. Il futuro. Chi ha inventato questa parola?avrebbe voluto cancellarla a favore del “presente” perché ...