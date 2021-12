Draghi guarda al Quirinale: il governo può andare avanti comunque. Ma il centrodestra frena (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - "Venga a trovarsi i voti in Parlamento se ne è capace...". Il coro di elogi che si leva sull'operato di Draghi per quanto fatto al governo si scontra con le resistenze di chi, nella maggioranza, ritiene che non debba essere il Colle la prossima residenza del presidente del Consiglio. Sotto traccia si colgono reazioni in qualche caso anche stizzite rispetto alle affermazioni del premier in conferenza stampa di fine anno. Ieri hanno fatto il punto il segretario dem Letta, il presidente M5s Conte e il responsabile della Salute, Speranza. Domani toccherà al centrodestra. Con Berlusconi che, pur non essendo candidato ufficialmente al Quirinale, va dritto per la sua strada. E non intende per ora 'battezzare' Draghi per il Colle. L'ex premier, insomma - riferiscono fonti parlamentari azzurre - non fa ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - "Venga a trovarsi i voti in Parlamento se ne è capace...". Il coro di elogi che si leva sull'operato diper quanto fatto alsi scontra con le resistenze di chi, nella maggioranza, ritiene che non debba essere il Colle la prossima residenza del presidente del Consiglio. Sotto traccia si colgono reazioni in qualche caso anche stizzite rispetto alle affermazioni del premier in conferenza stampa di fine anno. Ieri hanno fatto il punto il segretario dem Letta, il presidente M5s Conte e il responsabile della Salute, Speranza. Domani toccherà al. Con Berlusconi che, pur non essendo candidato ufficialmente al, va dritto per la sua strada. E non intende per ora 'battezzare'per il Colle. L'ex premier, insomma - riferiscono fonti parlamentari azzurre - non fa ...

