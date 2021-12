Draghi | governo contrario perchè Superbonus ha incentivato frodi

Advertising

stebellentani : C'è chi continua (anche per l'approccio etico-moralista del 2020) a spostare sul Governo decisioni che sono individ… - elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - La7tv : #tagada La battuta di @GiuseppeConteIT sul governo #Draghi: 'Fossi stato io al suo posto? Mi avrebbero già crocifis… - AndreaBonucciUE : Saggezza,competenza e autorevolezza internazionale sono solo tre degli infiniti motivi che dovrebbero portare… - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: 'Abbiamo fatto un lavoro perché l'operato del governo continui indipendentemente da chi ci sarà'. Così il premier Mario Drag… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governo

"Il punto fisso dell'azione di" su Tim "è la tutela di questi tre aspetti che ho detto subito, l'occupazione, l'infrastruttura, cioè la rete, la tecnologia". Così il premier Marioalla conferenza stampa di fine anno. ...Così il premier Marionella conferenza stampa di fine anno. "Ilè nato chiamato dal presidente della Repubblica, ha fatto tanto di quello che era chiamato a fare, fondamentale è stato ...Al via a Palazzo Chigi la conferenza stampa di fine anno del premier Mario Draghi. Focus naturalmente sul Covid-19: "L'arrivo della variante Omicron – ha scandito il presidente del Consiglio - molto p ...(Adnkronos) - Non solo Covid in Italia, variante Omicron, contagi e misure ma anche il futuro del governo, la crescita economica, la manovra per il ...