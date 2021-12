Draghi e la corsa al Quirinale: “Il mio destino personale non conta, non ho particolari aspirazioni. Sono uomo e nonno al servizio delle istituzioni” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, Sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto a una domanda sull’eventuale proseguimento della legislatura per un altro anno e la sua eventuale corsa per il Quirinale. “L’importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile. Per questo ringrazio la maggioranza perché capisco che non sia facile lavorare insieme con idee diverse e punti di partenza drammaticamente diversi”. Draghi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il miononassolutamente niente, non hodi un tipo o di un altro,une unal“. Così il presidente del Consiglio Marioha risposto a una domanda sull’eventuale proseguimento della legislatura per un altro anno e la sua eventualeper il. “L’importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile. Per questo ringrazio la maggioranza perché capisco che non sia facile lavorare insieme con idee diverse e punti di partenza drammaticamente diversi”.ha ...

